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    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)

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    Сталося загоряння в кафе на площі 100 кв. м - У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    Сталося загоряння в кафе на площі 100 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад годину боролися з вогнем у кафе

    Сьогодні, 15 лютого, сталась пожежа в будівлі кафе парку «Муромець» у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці встановили, що горить одноповерхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв. м. На момент прибуття бійців у приміщенні нікого не було.

    О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 ліквідовано.

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    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)
    У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники парк
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