У столичному парку згоріло кафе: вогонь охопив дерев’яну будівлю (фото, відео)

Сталося загоряння в кафе на площі 100 кв. м

Рятувальники понад годину боролися з вогнем у кафе

Сьогодні, 15 лютого, сталась пожежа в будівлі кафе парку «Муромець» у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці встановили, що горить одноповерхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв. м. На момент прибуття бійців у приміщенні нікого не було.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 ліквідовано.

На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.