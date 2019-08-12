Іноземця, який перебуває у розшуку, затримано у Києві за крадіжку та угон авто (фото)



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Затриманий іноземець підозрюється у п'яти пограбуваннях у Києві Фото: Нацполіція

Скориставшись відчиненим вікном на першому поверсі, зловмисник проник до оселі, викрав сумку з грошима та ключі від автомобіля

До чергової частини Дніпровського управління поліції з повідомленням про крадіжку з квартири та зникнення автівки звернувся 53-річний місцевий мешканець. На вулицю Андрія Малишка виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що до квартири зловмисник потрапив через відчинене вікно на першому поверсі. З оселі невідомий викрав сумку з грошима та ключі від автомобіля. Потерпілий додав, що транспортний засіб був припаркований біля будинку.

«У ході відпрацювання спільно із оперативниками столичного главку чоловіка затримали на одній із вулиць району, де він залишив автівку. Ним виявився 37-річний уродженець іншої держави. На даний час перебуває у розшуку за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю», - розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

Автівку повернули законному власнику, а зловмисника доставили до управління поліції. Фігуранта обґрунтовано підозрюють у вчиненні п'яти аналогічних злочинів на території Дніпровського району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.