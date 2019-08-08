Заарештовано неповнолітню дівчину, яка входила до групи «клофелінщиків»



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Дівчину взято під варту без права внесення застави

15-річна дівчина разом з іще трьома зловмисниками отруїла та пограбувала жінку у столичному ресторані

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 слідчими Дніпровського управління поліції встановлено та затримано ще одну учасницю злочинної групи «клофелінщиків», які на початку липня цього року пограбували киянку, використовуючи сильнодіючі речовини. Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Як повідомлялось, зловмисники, перебуваючи у ресторані на території Дніпровського району столиці, пригостили одну з відвідувачок алкогольним напоєм, у який непомітно додали сильнодіючі лікарські речовини.

Після того, як потерпіла втратила свідомість, правопорушники заволоділи її мобільним телефоном, грошовими коштами, цінностями та документами. Крім того, скориставшись безпорадним станом жінки, зловмисники заволоділи і її автомобілем.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів зловмисників (двох чоловіків та жінку) затримали на території м. Львів. Їм оголошено підозри та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас у ході проведення подальших слідчих дій встановлено причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення неповнолітньої особи – 15-річної дівчини, якій також повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду Києва задоволено клопотання прокурора місцевої прокуратури та щодо неповнолітньої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.