На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)

Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено

Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено

Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання

Неподалік селища Гребінки Білоцерківського району в ДТП за участю двох автівок загинула вагітна жінка. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Вчора, 30 січня, близько 6-ї години трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів ВАЗ 2121 та Mazda.

На місці події працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

Відомо, що за кермом автомобіля ВАЗ 2121 знаходився 28-річний водій, поряд із яким перебувала його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31-річна водійка авто Mazda, працівник банку, після аварії перебувала в шоковому стані.

Усі учасники автопригоди – мешканці столиці. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено. Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію даній події.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва водій почав переслідувати колегу, який зробив йому зауваження, а потім зупинився для «розбірок».

До слова, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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