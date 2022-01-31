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    На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)

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    Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено - На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)
    Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено
    фото: pol.kyivregion

    Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання

    Неподалік селища Гребінки Білоцерківського району в ДТП за участю двох автівок загинула вагітна жінка. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

    Вчора, 30 січня, близько 6-ї години трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів ВАЗ 2121 та Mazda.

    На місці події працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

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    На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)
    На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)
    фото: pol.kyivregion

    Відомо, що за кермом автомобіля ВАЗ 2121 знаходився 28-річний водій, поряд із яким перебувала його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

    31-річна водійка авто Mazda, працівник банку, після аварії перебувала в шоковому стані.

    Усі учасники автопригоди – мешканці столиці. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено. Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію даній події.

    Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва водій почав переслідувати колегу, який зробив йому зауваження, а потім зупинився для «розбірок».

    До слова, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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    Теги: ДТП водій Київщина рятувальники поліція жінка
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    На Білоцерківщині в ДТП загинула вагітна жінка (фото)