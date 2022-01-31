  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Конфлікт почався через зауваження про яскраве світло фар - У Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар (відео)
    Конфлікт почався через зауваження про яскраве світло фар

    Інцидент стався на вул. Салютна

    У Шевченківському районі Києва водій почав переслідувати колегу, який зробив йому зауваження, а потім зупинився для «розбірок». Про це повідомляє dtp.kyiv.ua.

    Інцидент стався на вул. Салютна. За словами автора, конфлікт почався через зауваження про яскраве світло фар.

    «Вранці водій Volkswagen їхав мені назустріч з фарами, в які повставляв «круті» лампочки. Світило як дальнє світло (реєстратор трохи пом'якшує, не так сильно на відео світять). Я поблимав далеким і посигналив йому», – розповідає він.

    Далі автомобіль Volkswagen заднім ходом проїхав півкварталу, щоб наздогнати того, хто нібито образив його.

    «Потім розвернувся і став гнатися за мною, і на початку другої хвилини підрізав мене, кричачи щось у вікно. Я не став з ним сперечатися» , – додає автор.

    До слова, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    Читайте також:
    Теги: водій автомобіль Volkswagen
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар (відео)