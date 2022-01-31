У Києві чоловік на іномарці влаштував «розбірки» через світло фар (відео)

Інцидент стався на вул. Салютна

У Шевченківському районі Києва водій почав переслідувати колегу, який зробив йому зауваження, а потім зупинився для «розбірок». Про це повідомляє dtp.kyiv.ua.

Інцидент стався на вул. Салютна. За словами автора, конфлікт почався через зауваження про яскраве світло фар.

«Вранці водій Volkswagen їхав мені назустріч з фарами, в які повставляв «круті» лампочки. Світило як дальнє світло (реєстратор трохи пом'якшує, не так сильно на відео світять). Я поблимав далеким і посигналив йому», – розповідає він.

Далі автомобіль Volkswagen заднім ходом проїхав півкварталу, щоб наздогнати того, хто нібито образив його.

«Потім розвернувся і став гнатися за мною, і на початку другої хвилини підрізав мене, кричачи щось у вікно. Я не став з ним сперечатися» , – додає автор.

До слова, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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