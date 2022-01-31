На Одещині на ліхтарних стовпах розвісили «гранати»: поліція відкрила справу (фото)

Дві «гранати» привернули увагу перехожих

В Одеській області місцевий житель розвісив на ліхтарних стовпах муляжі гранат. Свої дії чоловік пояснив бажанням уберегти камери спостереження від злодіїв. Про це повідомляє Білгород-Дністровське відділення поліції.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області місцевий житель прикріпив до електроопорів муляжі бойових гранат, щоб уберегти камери спостереження від злодіїв. Дві «гранати» привернули увагу перехожих, і відповідні пости з відео з фіксацією такого атрибуту на стовпах поширили в міських соціальних мережах.

Коли ж поліцейські взялися за це питання, виявилося , що це – муляжі. А повісив їх господар будинку, який живе неподалік. Він встановив поруч на стовпах дві камери відеоспостереження, щоб їх не вкрали, прикріпивши до них муляжі гранат, придбаних на ринку.

Незважаючи на те, що «гранати» є цілком безпечними, правоохоронці налаштовані серйозно і встановлюють обставини події, вирішуючи питання про її кваліфікацію.