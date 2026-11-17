В урочищі «Кошик» будуть проведені планові вибухові роботи з розпущення гранітів

Сьогодні, 17 листопада, на території Білоцерківського району Київщини заплановане планове проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білоцерківську РВА.

«На Білоцерківському родовищі гранітів в урочищі «Кошик» будуть проведені планові вибухові роботи з розпущення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції, – йдеться у дописі.

Згідно повідомлення, планові вибухові роботи будуть проводитися 8:30 до 18:00 год.

Жителів навколишніх населених пунктів просять зберігати спокій та виваженість.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 28 січня 2026 року – на території Шамраївського родовища гранітів, а 11 серпня 2026 року планові вибухові роботи проводилися на Ольшаницькому та Шамраївському родовищах гранітів.