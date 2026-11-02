Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада

Дайджест новин, які сталися вдень 2 листопада 2026 року

Російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів авіабомбами по центру селища Комишуваха Запорізької області, у Петропавлівській Борщагівці стався інцидент за участі Нацгвардії та з’явилися результати службового розслідування стосовно колишнього генпрокурора Кравченка.

«Главком» склав добірку головних подій за день 2 листопада.

Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці

Будинок у Петропавлівській Борщагівці Київської області використовували як тимчасовий пункт перебування військових. Після оформлення та перевірок мобілізованих звідти направляли до навчального центру. Чотирьох військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), госпіталізували до медичного центру Національної гвардії.



У мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

фото: кадр з відео

Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти

Російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки загинули 24 людини, ще п’ятеро дістали поранення. 27 осіб вважаються зниклими безвісти.

фото: Запорізька ОВА

Лубінець пояснив, чому Україна не розкриває кількість евакуйованих з Олешок

Україна не розголошує кількість громадян, які під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області виїхали на підконтрольну українській владі територію або до Росії. Це передбачено домовленостями з російською стороною.

Фото: скриншот із трансляції пресконференції, BBC

Зеленський поставив Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Москва припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Альтернативою може стати надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

скриншот з відео

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