Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 2 листопада 2026 року

Російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів авіабомбами по центру селища Комишуваха Запорізької області, у Петропавлівській Борщагівці стався інцидент за участі Нацгвардії та з’явилися результати службового розслідування стосовно колишнього генпрокурора Кравченка.

«Главком» склав добірку головних подій за день 2 листопада.

Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці

Будинок у Петропавлівській Борщагівці Київської області використовували як тимчасовий пункт перебування військових. Після оформлення та перевірок мобілізованих звідти направляли до навчального центру. Чотирьох військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), госпіталізували до медичного центру Національної гвардії. 

У мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада фото 1
фото: кадр з відео

Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти

Російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки загинули 24 людини, ще п’ятеро дістали поранення. 27 осіб вважаються зниклими безвісти.

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада фото 2
фото: Запорізька ОВА

Лубінець пояснив, чому Україна не розкриває кількість евакуйованих з Олешок

Україна не розголошує кількість громадян, які під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області виїхали на підконтрольну українській владі територію або до Росії. Це передбачено домовленостями з російською стороною.

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада фото 3
Фото: скриншот із трансляції пресконференції, BBC

Зеленський поставив Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Москва припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Альтернативою може стати надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада фото 4
скриншот з відео

Інші важливі новини:

Теги: поліція Нацгвардія кримінал Київщина Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ультиматум передбачає виплату $400 тис. В іншому разі хакери погрожують оприлюднити викрадену інформацію
АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум (оновлено)
5 жовтня, 15:39
Нововведення мають зробити паркування зручнішим для родин із маленькими дітьми
Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками
9 жовтня, 16:30
Графіки відключення світла у Київській області 8 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року
7 жовтня, 19:27
Владислава Роговенко зникла із соцмереж після новини про її затримання
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці
20 жовтня, 13:36
Під час огляду сумки пролунав вибух
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
21 жовтня, 20:33
Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
Смерть Гейден Панеттьєр. Поліція завершила розслідування та оголосила висновок
30 жовтня, 12:54
Будинок у Катюжанці, де сталася трагедія
На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком
16 жовтня, 16:27
Міський голова Харкова закликав запровадити єдиний стандарт цивільного захисту для українських громад
Терехов пропонує масштабувати харківську систему екстреного реагування на всю Україну
20 жовтня, 17:15
Піронема, гриб, який повертає життя після пожежі
У Чорнобильському заповіднику з'явився гриб, який відновлює життя на згарищах (фото)
30 жовтня, 13:25

Події в Україні

Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада
Інцидент з Нацгвардією у Петропавлівській Борщагівці та удар по бомбосховищу у Комишувасі: головне за день 2 листопада
У Києві восьмий раз від початку доби оголошено повітряну тривогу
У Києві восьмий раз від початку доби оголошено повітряну тривогу
Атака на Комишуваху. Стали відомі імена рятувальників, яких убила Росія
Атака на Комишуваху. Стали відомі імена рятувальників, яких убила Росія
Зеленський заявив про новий сигнал Кремля після удару по укриттю з людьми в Комишувасі
Зеленський заявив про новий сигнал Кремля після удару по укриттю з людьми в Комишувасі
Атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед постраждалих є діти
Атака на Дніпропетровщину: загинула людина, серед постраждалих є діти
На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю
На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
159K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
125K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти
Сьогодні, 19:59
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua