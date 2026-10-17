Росія вдарила по Харкову: є постраждалі

Харків потрапив під атаку балістикою та БпЛА

Ворог вдарив безпілотником та балістикою по двом районам Харкова

У ніч на 18 жовтня російські терористи вдарили по Харкову балістикою та безпілотником. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За інформцією Терехова, росіяни вдарили балістичною зброєю по межі двух районів – Слобідського та Основʼянського. Внаслідок атаки постраждали три людини.

Крім того, ворожий дрон влучив по Слобідському району. Наслідки уточнюються.

Як відомо, у ніч на 17 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто. Російські війська завдали серії ударів по Слобідському та Немишлянському районах, застосувавши, за попередніми даними, безпілотники типу «Бандероль».

Основний удар припав на Немишлянський район, де зафіксовано щонайменше п'ять окремих влучань. Унаслідок ворожих прильотів зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура: у житлових будинках вибито понад сотню вікон.

Раніше російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей. За інформацією очільника області, російська армія атакувала один із районів Харкова ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед людей.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований вечірній удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова, унаслідок якого поранень зазнали щонайменше вісім людей. За попередніми даними, ворог застосував по місту 10 ракет типу «Бандероль».

Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, іншого чоловіка оперують. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, усім надається медична допомога.