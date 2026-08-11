Буде гучно: на Білоцерківщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі

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Планові вибухові роботи будуть проводитися з 8.00 до 20.00 год

Сьогодні, 11 серпня, на території Білоцерківського району Київщини заплановане планове проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Білоцерківської РВА.

«Повідомляємо вам, що 11 серпня 2026 року відбудуться планові вибухові роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів (Рокитнянська громада) та Шамраївському родовищі гранітів (Сквирська громада)», – йдеться у дописі.

Згідно повідомлення, планові вибухові роботи будуть проводитися – з 8.00 до 20.00 год.

«Проведення вибухових робіт заплановане з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 15 грудня, вибухові роботи проводилися на Рокитнянському гранітному кар'єрі, а 28 січня 2026 року – на території Шамраївського родовища гранітів.