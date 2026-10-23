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На Білоцерківщині під колесами вантажівки загинув велосипедист

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Білоцерківщині під колесами вантажівки загинув велосипедист
Смертельна дорожньо-транспортна подія сталася у селі Городище-Пустоварівське Сквирської громади
фото: поліція Київщини/Facebook

Внаслідок ДТП 57-річний кермувальник ровера від отриманих травм загинув на місті події

У Білоцерківському районі Київщини вантажівка КамАЗ, рухаючись дорогою між селами, при обгоні зачепила велосипед, який їхав у попутному напрямку. Кермувальник ровера загинув на місці. Про це, повідомляє  «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася у селі Городище-Пустоварівське Сквирської громади.

За даними поліції, 64-річний водій, керуючи вантажним автомобілем КамАЗ, рухався в напрямку селища Володарка. Під час обгону мотоблока та велосипеда, які рухались попереду, двоколісний транспорт різко виїхав на дорогу, в результаті чого трапилося зіткнення.

Внаслідок ДТП 57-річний кермувальник ровера від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Теги: ДТП смерть велосипедист Біла Церква Київщина

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