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Росія атакувала Україну, удар по лікарні у Газі: головне за ніч 12 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Україну, удар по лікарні у Газі: головне за ніч 12 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 листопада 2026 року

Росія атакувала енергетичні об'єкти на Черкащині, під російський удар потрапив і Київ, демократ переміг на виборах до Сенату США в Міссісіпі та посилив позиції партії у Конгресі, Ізраїль вдарив по лікарні у Газі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 листопада.

Атака на Україну

Київ

Київ під час російської атаки
Київ під час російської атаки
фото: соціальні мережі

Вночі 12 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою. Область також знаходиться під ударом.

Ймовірно, росіяни вдарили по Епіцентру в районі Оболоні в Києві.

Черкащина

У ніч на 12 листопада російські терористи атакували Черкащину безпілотниками. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами голови Черкаської ОВА, під ворожий удар потрапили кілька енергетичних об'єктів в Уманському та Звенигородському районах. Унаслідок цих атак частина споживачів наразі залишається без електропостачання.

Удар по лікарні у Газі

Руйнування у Секторі Гази
Руйнування у Секторі Гази
фото: AP

Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 20 отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні Насер у місті Хан-Юніс на півдні сектору Гази. Серед загиблих – лікар-хірург. 

За словами речника Махмуда Басала, удар припав на хірургічне відділення медичного закладу, яке зазнало серйозних пошкоджень. 

Демократ переміг у Міссісіпі

Колом став першим демократом, який виграв місце в Сенаті Міссісіпі з 1982 року
Колом став першим демократом, який виграв місце в Сенаті Міссісіпі з 1982 року
фото: Reuters

Кандидат від Демократичної партії Скотт Колом здобув перемогу над чинною сенаторкою-республіканкою Сінді Гайд-Сміт на виборах до Сенату США у штаті Міссісіпі. 

 43-річний окружний прокурор став першим демократом, який виграв вибори до Сенату від цього південного штату з 1982 року, а також першим темношкірим сенатором від Міссісіпі з часів Реконструкції після Громадянської війни у США.

Інші важливі новини:

Теги: Київ Черкащина сектор Гази США вибори у США вибух

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