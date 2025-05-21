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На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)
За попередніми даними, пожежа сталася під час проведення ремонтних робіт на об'єкті
фото: Пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади

На місці пожежі працюють слідчо-оперативні групи та представники ДСНС, які з’ясовують причини займання

У Білій Церкві в середу, 21 травня сталася пожежа на території недіючої градирні для охолодження води Білоцерківської ТЕЦ. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий телеканал «Крокус». 

За даними пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади, повідомлення про пожежу надійщло сьогодні, 21 травня, о 12.46  

«Загорання сталося на одному з об’єктів. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється», – повідомили у пресслужбі.  

Густий чорний дим від пожежі було видно за десятки кілометрів
Густий чорний дим від пожежі було видно за десятки кілометрів
фото: телеканал «Крокус»

На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів. 

Як повідомив кореспондент, пожежу на Білоцерківській ТЕЦ вдалося локалізувати, однак під час пожежі загинули двоє працівників. Обставини трагедії наразі встановлюються.

На місці працюють слідчо-оперативні групи та представники ДСНС, які з’ясовують причини займання.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Білоцерківська ТЕЦ була сильно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу. Через руйнування електрогенерація була припинена. Проте взимку 2023–2024 років ТЕЦ змогла забезпечити теплом житлові будинки, лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

У листопаді 2023 року Національний банк України продав ТЕЦ міській громаді за 298,6 млн грн – як майно, що перебувало в іпотеці ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Білоцерківська громада залучала іноземні інвестиції для модернізації об’єкта та його відновлення.

Теги: пожежа ТЕЦ Біла Церква відео

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