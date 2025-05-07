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Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч

У Києві відомо про п'ятьох постраждалих

Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками, у Москві та області лунали вибухи, а Індія вдарила ракетами по Пакистану. «Главком» зібрав головні події ночі проти 7 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

Вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву безпілотниками. Це вже друга атака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко написав, що у Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Повідомляється, що на місце прямують служби, деталі встановлюються.

«Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок», – повідомив Ткаченко.

Під час першої атаки спочатку у Києві після оголошення тривоги пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та про ціль, яка рухається на Київ. Місцеві телеграм-канали повідомили про сильні вибухи.

Як виявилося пізініше, внаслідок падіння уламків ракети у Києві у Солом'янському районі почалась пожежа

«У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Екстрені служби працюють на місці», – зазначає Кличко.

Вибухи у Москві та області

У ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У регіоні зафіксовано роботу систем ППО, збиття повітряних цілей та падіння уламків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням місцеві телеграм-канали.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ знищили сім безпілотників, які прямували в напрямку російської столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Індія та Пакистан 

Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

Пакистанська армія заявила, що відповідь на дії Індії буде надана у зручний для Ісламабаду час і в обраному ним місці.

Відповідь чекати довго не довелося, бо вже зараз відомо, що Пакистан «почав процес відплати». Про це повідомляє Clash Report. В індійському Кашмірі нібито уражено понад 10 цілей, зокрема авіабазу Срінагар.

Al Mayadeen пише, що Пакистан збив індійський гелікоптер у Кашмірі, а інші ЗМІ повідомляють про знищення штабу індійської бригади.

Потім прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що Ісламабад має усі підстави для силової відповіді на ракетний удар Індії. У зв’язку з ситуацією уряд скликає засідання Комітету національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду в соцмережі X та видання The Guardian.

За словами Шаріфа, Індія завдала «боягузливих» ударів по п’яти населених пунктах, що перебувають під контролем Пакистану. Прем'єр підкреслив, що ці дії є актом агресії, на який його країна має право відповісти.

«Пакистан має повне право відповісти силою на цей акт війни, нав'язаний Індією, і ми вже даємо силову відповідь», – заявив Шаріф.

Тим часом, представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхрі прокоментував ситуацію після ракетного удару, який Індія завдала вночі 7 травня. Його заяву оприлюднило агентство Reuters, повідомляє «Главком».

За словами Чаудхрі, внаслідок атаки загинули восьмеро громадян Пакистану, ще 35 осіб отримали поранення. Крім того, двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти. Раніше повідомлялося про 25 постраждалих, однак згодом кількість постраждалих оновили.

Трамп прокоментував удар Індії по Пакистану

Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

Трамп хоче приєднати Канаду до США

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів, навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, американський лідер заявив, що бачить Канаду як потенційний 51-й штат США.

На думку Трампа, приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг, зокрема зниження податків, доступ до американської армії, медичної допомоги та інших пільг.

«Щоб танцювати танго, потрібні двоє. Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян. Ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу, інші речі», – наголосив президент.

Теги: пожежа росія Київ Дональд Трамп Індія Пакистан Москва

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