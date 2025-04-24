Удар по Києву. У столиці горить будинок, під завалами люди (оновлено)

У Києві горить житловий будинок через російську атаку

Рятувальники та медики працюють на місці

У ніч на 24 квітня Росія атакували Київ ракетами та безпілотника. У столиці лунали сильні вибухи, є руйнування. Про це повідомляє «Главком».

Міський голова Києва повідомив, що у Святошинському районі столиці виникла пожежа в житловому будинку, є руйнування. Під завалами знаходяться люди. Кличко зазначив, що на місці вже працюють рятувальники та медики. У Подільському районі внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.

Також відомо, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.

У столичних пабліках демонструють наслідки ворожої атаки на Київ pic.twitter.com/hpCumj57PU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

«В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин», – пише Ткаченко.

Станом на 01:40:

Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки.

Шевченківський район: чотири пожежі.

Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях.

Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі – дитина.

«Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях», – зазначає Ткаченко.

Станом на 02:22:

«Наразі 12 постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Всіх медики госпіталізували», – написав Кличко.

О 02:36 Кличко написав, що у Києві вже 21-го постраждалого госпіталізували медики. Серед них троє дітей та вагітна жінка.

Так виглядає одна зі станцій метро після ворожої атаки:

фото: ТСН

фото: ТСН

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

«На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав Когут.