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Рятувальники загасили масштабну пожежу у Гідропарку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рятувальники загасили масштабну пожежу у Гідропарку
У Гідропарку горіли складські приміщення
фото: ДСНС України/Telegram

Займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м

Рятувальники ліквідували пожежу у столичному Гідропарку. Там горіли складські приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Повідомлення про загоряння вогнеборці отримали о 13:48. Трапилося воно у двох поруч розташованих одноповерхових боксах. Полум’я розповсюдилося на два гаражі.

Рятувальники загасили масштабну пожежу у Гідропарку фото 1

«О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м. Попередньо, постраждалих немає», – сказано у повідомленні рятувальників.

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Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів. Тому пожеж було багато.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

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Теги: Гідропарк пожежа Київ

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