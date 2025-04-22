На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось

Четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці

У місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київській області.

21 квітня, близько 16:40 години, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про нещасний випадок. Заявник повідомив, що поблизу центрального мосту в річці Рось втопилась дівчина.

Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала.

«На місці працює слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці нададуть події правової кваліфікації», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські Київщини закликають батьків контролювати дозвілля дітей фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські Київщини закликають батьків контролювати дозвілля дітей, розʼяснювати щодо заборони купання без дорослих та попереджати про небезпеку нещасного випадку поблизу водних обʼєктів.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей. Четверо подружок 10-12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.