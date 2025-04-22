Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
15-річна дівчина раптово зникла під водою
фото: Національна поліція України/Facebook

Четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці

У місті Біла Церква сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київській області.

21 квітня, близько 16:40 години, до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про нещасний випадок. Заявник повідомив, що поблизу центрального мосту в річці Рось втопилась дівчина.

Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала.

«На місці працює слідчо-оперативна група. Згодом правоохоронці нададуть події правової кваліфікації», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські Київщини закликають батьків контролювати дозвілля дітей
Поліцейські Київщини закликають батьків контролювати дозвілля дітей
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські Київщини закликають батьків контролювати дозвілля дітей, розʼяснювати щодо заборони купання без дорослих та попереджати про небезпеку нещасного випадку поблизу водних обʼєктів.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.  Четверо подружок 10-12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти. Перша змогла випливти, однак інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.  

Читайте також:

Теги: Біла Церква річка смерть смерть на воді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рідні схилились над тілом вбитого Росією сином
Несамовите прощання батьків з убитим 15-річним сином. Відео з Кривого Рогу після російського удару
4 квiтня, 23:12
Зранку у Кривому Розі містяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, де російська ракета вбила 9 дітей
Удар по Кривому Рогу. Трирічний Тимофійко не вижив
5 квiтня, 11:23
Олена Когут, Марина Чудеса, Людмила Ващенко, Анжеліка Садовська загинули через російський удар
Вчителька з мамою загинули, рятуючи поранених: що відомо про усіх жертв атаки РФ на Суми
14 квiтня, 09:57
Папа Франциск неодноразово згадував Україну у своїх молитвах і зверненнях
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
Вчора, 12:21
В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини
Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка
13 квiтня, 17:58
Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані одного метра від берега
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
16 квiтня, 10:48
Антоніна Бригінець грала Мавку у «Лісовій пісні», дружку у «Наддніпрянському весіллі», Химку у «Конотопській відьмі» та інші ролі у багатьох виставах
Пішла з життя актриса столичного театру «Берегиня» Антоніна Бригінець
16 квiтня, 14:02
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
Вчора, 15:39
Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року
Матчі італійської серії А були перенесені через смерть Папи Римського
Вчора, 12:16

Новини

Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
Уламки ворожих дронів пошкодили будинки й авто на Київщині: фото
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
Суд продовжив відсторонення міського голови Ірпеня ще на два місяці
Суд продовжив відсторонення міського голови Ірпеня ще на два місяці
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
92K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
30K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
30K
Помер Папа Римський Франциск
24K
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua