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Обстріл Дніпра: влада міста повідомила про наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Дніпра: влада міста повідомила про наслідки
Дрони атакували Дніпро
фото: Борис Філатов

Російська атака забрала життя однієї людини

Увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. Про наслідки ворожої атаки повідомив мер міста Борис Філатов, передає Главком.

За його словами, ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. 

«Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову», – написав він. Філатов додав, що комунальні служби працюють, влада тримає зв'язок з рятувальниками та поліцією.

У Дніпрі зайнявся будинок після атаки дронів
У Дніпрі зайнявся будинок після атаки дронів
фото: Суспільне

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.

Нагадаємо, увечері 29 квітня у Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під обстріл потрапили п’ять районів міста: Київський, Немишлянський, Слобідський, Салтівський та Шевченківський.

Російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». За інформацією Харківської обласної прокуратури, з 22:00 по 22:30 по місту вдарили щонайменше 16 безпілотників. 

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Теги: пожежа вибух Дніпро обстріл смерть

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