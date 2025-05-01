Сибіга заявив, що Україна готова допомогти Ізраїлю боротись з лісовими пожежами

Зі слів Сибіги, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні

Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами, надавши їм спецобладнання, зокрема, літак та рятувальників. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Главком».

У соціальній мережі Х Сибіга зазначив: «Український уряд готовий допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами. Ми можемо надіслати пожежне обладнання, зокрема спеціалізований літак, та наших кваліфікованих рятувальників».

За його словами, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко передав відповідну пропозицію ізраїльській стороні.

«Навіть захищаючись від агресії вдома, ми готові допомагати іншим у порятунку людських життів», – написав Сибіга.

Раніше стало відомо, що поліція евакуювала міста Ештаол і Месілат-Ціон через пожежі, які виникли через погодні умови.

Зазначається, що через високу температуру та сильний вітер лісові пожежі швидко поширюються. Поліція перекрила трасу 38, ключову транспортну артерію, що веде з цього району до Єрусалиму.

Пожежа спочатку спалахнула неподалік від Мошава Тарум, що в центрі міста. Сильний вітер роздував полум'я, поки рятувальники боролися з вогнем.

В Єрусалимі було видно дим, очевидно, від пожежі, що сталася приблизно за 25 км, що призвело до різкого погіршення якості повітря. Полум'я від другої пожежі наблизилося до шосе 6, головної магістралі, що змусило поліцію перекрити дорогу біля міст Петахія і Педая.