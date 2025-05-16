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Поліція підозрює українця у трьох підпалах майна прем'єра Британії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Поліція підозрює українця у трьох підпалах майна прем'єра Британії
Три підпали стались за один тиждень
фото: Reuters

Жертв та постраждалих при підпалах не було

У Лондоні поліція затримала 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

21-річний громадянин України Роман Лавринович обвинувачується у трьох випадках підпалу. Інциденти сталися з 8 по 12 травня в районах Кентіш-Тауна та Іслінгтона на півночі Лондона.

8 травня зафіксовано підпал автомобіля Toyota Rav4, що раніше належав Стармеру, на вулиці Кентіш-Тауна, 11 травня підпал на вході до будинку в Іслінгтоні, де Стармер проживав у 1990-х роках.

Вже 12 травня поліція зафіксувала підпал входу до будинку в Кентіш-Тауні, який наразі орендує сестра дружини Стармера.

Жертв та постраждалих при підпалах не було.

Лавринович був заарештований 13 травня в районі Сіднем на південному сході Лондона. 

Наразі йому висунуто звинувачення у трьох випадках підпалу з наміром поставити під загрозу життя, що є серйозним злочином у Великій Британії.

До слова, прем'єр-міністр Кір Стармер засудив ці акти, назвавши їх «нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми підтримуємо».

Слухання справи Лавриновича відбудеться 16 травня в Вестмінстерському магістратському суді.

«Главком» писав, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування. 

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Теги: пожежа поліція Лондон Кір Стармер

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