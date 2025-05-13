Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що тонув: реакція поліції

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що тонув: реакція поліції
Поліція розшукує очевидців трагедії, які не надали допомогу жертві
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поліція розшукує очевидців трагедії, які не надали допомогу жертві

У Дніпрі поліцейські розшукують підлітків, які на телефон знімали чоловіка, що тонув у водоймі кар'єру та намагався всіляко вибратися звідти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Як ідеться у повідомленні, 10 травня тіло потопельника без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього у соцмережах поліція виявила відео, де підлітки знімали чоловіка перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

Згодом у соцмережах поширили відео дівчини, яка розповідає, що чоловік, імовірно, напідпитку упав у водойму. «Тут тільки що мужик сидів та впав отуди. І він трохи п’яний, походу. І він, походу, трохи тоне. Я взагалі не знаю, що робити. Він трохи пливе, короче. Це не смішно, мені його шкода дуже сильно», – каже дівчина, використовуючи нецензурні слова.

На іншому відео видно, як чоловік тримається за дерев'яну конструкцію і стогне, намагаючись вибратися. Потім його опора тоне, чоловік продовжує стогнати. У цей час підлітки кажуть йому вилазити, бо потоне.

Ще в одному відео дівчина розповіла, що «мужик, який трохи тонув, уже помер»: «Ось, його вже накрили. Сумно, звісно, це все. Він помер».

Правоохоронці наразі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах.

Раніше служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ на Рівненщині. Він готував повітряну атаку росіян по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України.

Також Бюро економічної безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрило нелегальний тютюновий цех, облаштований у приміщеннях колишньої свиноферми під Києвом.

Читайте також:

Теги: поліція відео Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайці хочуть привабити нових клієнтів із США
Як обійти мита Трампа: китайські продавці звернулись до америкаців із пропозицією
18 квiтня, 08:42
Витік води на проїжджу частину припинено
Біля метро «Звіринецька» стався прорив трубопроводу, дорогу залило окропом
15 квiтня, 17:09
У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ
У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ
25 квiтня, 22:01
Жінка написала заяву у поліцію
Поліція оштрафувала матір школяра, який слухав російську музику та нагрубив жінці
28 квiтня, 10:20
Нападник цілився в голову
У Туреччині скоєно напад на однопартійця ув'язненого мера Стамбула
5 травня, 02:22
У Києві вдруге за тиждень затопило ділянку будівництва метро на Виноградар (відео)
У Києві вдруге за тиждень затопило ділянку будівництва метро на Виноградар (відео)
4 травня, 09:33
Приліт у Саранську
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
7 травня, 07:01
Агентами РФ виявилися 24-річний різноробочий з Києва та 32-річний дезертир
Затримано агентів ФСБ, які готували нові удари Росії по Київщині та Рівненщині
8 травня, 14:01
Група українських спецпризначенців виконувала завдання з розвідки у ворожому тилу і помітила ворожу штурмову групу у складі восьми осіб
Спецпризначенці зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з восьми росіян
Вчора, 13:57

Суспільство

У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що тонув: реакція поліції
У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що тонув: реакція поліції
Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Андреєва
Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Андреєва
Партизани анонсували масштабну кібератаку на цифрові ресурси РФ
Партизани анонсували масштабну кібератаку на цифрові ресурси РФ
Україна може повернутись до відключень світла: названо місяці
Україна може повернутись до відключень світла: названо місяці
Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
Жителі Білгородщини вигадали незвичний спосіб нажитись на війні
«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу
«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
149K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувала» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
88K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
58K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
30K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua