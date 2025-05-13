У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, що тонув: реакція поліції

Поліція розшукує очевидців трагедії, які не надали допомогу жертві

У Дніпрі поліцейські розшукують підлітків, які на телефон знімали чоловіка, що тонув у водоймі кар'єру та намагався всіляко вибратися звідти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Як ідеться у повідомленні, 10 травня тіло потопельника без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього у соцмережах поліція виявила відео, де підлітки знімали чоловіка перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

Згодом у соцмережах поширили відео дівчини, яка розповідає, що чоловік, імовірно, напідпитку упав у водойму. «Тут тільки що мужик сидів та впав отуди. І він трохи п’яний, походу. І він, походу, трохи тоне. Я взагалі не знаю, що робити. Він трохи пливе, короче. Це не смішно, мені його шкода дуже сильно», – каже дівчина, використовуючи нецензурні слова.

На іншому відео видно, як чоловік тримається за дерев'яну конструкцію і стогне, намагаючись вибратися. Потім його опора тоне, чоловік продовжує стогнати. У цей час підлітки кажуть йому вилазити, бо потоне.

Ще в одному відео дівчина розповіла, що «мужик, який трохи тонув, уже помер»: «Ось, його вже накрили. Сумно, звісно, це все. Він помер».

Правоохоронці наразі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах.

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