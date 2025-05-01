Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)

Внаслідок ворожої атаки в Одесі є багато руйнувань

У ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків.

У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті почались пожежі у декількох місцях. Над Одесою здіймаються величезні стовпи диму.