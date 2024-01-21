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На богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон Московської церкви (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон Московської церкви (фото, відео)
Архідиякон Сергій Косовський (праворуч)
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Богослужіння проходить на честь 95-й дня народження патріарха Філарета

Сьогодні у Володимирському соборі в Києві з нагоди 95-ліття предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату – патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета – проходить богослужіння. На нього завітав архідиякон Української православної церкви Московського патріархату Сергій Косовський. «Главком» публікує фото і відео з Володимирського собору.

Сергій Косовський є головою синодального відділ з благодійності та соціального служіння УПЦ МП. Відомо, що його брат – настоятель Свято-Іллінської церкви а Києві.

На богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон московської церкви Сергій Косовський
На богослужіння з нагоди ювілею Філарета завітав архідиякон московської церкви Сергій Косовський
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше повідомлялося, що 23 січня УПЦ Київського патріархату відзначатиме 95-й день народження патріарха Філарета. «З нагоди ювілею патріарха Філарета в цю неділю, 21 січня, у Свято-Володимирському кафедральному соборі міста Києва (бульвар Т.Шевченка, 20) буде звершена Божественна літургія та подячний молебень», – писала напередодні пресслужба Київської патріархії. 

Богослужіння розпочалося сьогодні о 10:00, його очолив сам ювіляр, патріарх Філарет.

Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929, Благодатне, Амвросіївський район) – український православний церковний діяч, архієрей. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарх Київський і всієї Руси-України, із 15 грудня 2018 року носить титул «почесний патріарх» Православної церкви України. Герой України (2019). Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви.

У 1950 році прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитровський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992). Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 виступив поборником відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні. Добився від РПЦ для Української православної церкви прав незалежності і самостійності в управлінні та права широкої автономії.

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Теги: Українська православна церква релігія Філарет Московська церква в Україні

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