Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Митрополит УПЦ МП Антоній провів службу в Храмі преподобного Сергія Радонезького чудотворця
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Прибічники УПЦ МП нині святкують Водохреще: серед вірян кореспондент «Главкома» помітив відомого спортсмена й олімпійського чемпіона

Віряни Московського патріархату прийшли у Києво-Печерську лавру відзначати Водохреще за старим календарем, попри те, що віряни ПЦУ вже відсвяткували Хрещення Господнє 6 січня.

На територію Нижньої лаври наразі нікого не пускають, тож віряни УПЦ МП прийшли святити воду до Храму преподобного Сергія Радонезького чудотворця. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначимо, що за старим календарем свято відзначають саме 19 січня. Вірянам Московського патріархату не дозволили провести службу на території Нижньої лаври, тож вони прийшли святити воду до Храму преподобного Сергія Радонезького чудотворця.

Прибічники УПЦ МП прийшли на територію Лаври, аби освятити воду
Прибічники УПЦ МП прийшли на територію Лаври, аби освятити воду
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео) фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Московська церква знову навідалася в Лавру
Московська церква знову навідалася в Лавру
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Священники УПЦ МП зачитали молитву, а згодом у подвір’ї освятили воду. На зібранні було близько сотні людей, які й досі вважають свою віру «єдиною канонічно правильною».

Московська церква знову господарює у Лаврі
Московська церква знову господарює у Лаврі
фото: kyiv24/news

Цікаво, що до храму Києво-Печерської Лаври прийшов Ельбрус Тедеєв, спортсмен та колишній депутат «Партії регіонів». Його раніше неодноразово помічали на богослужіннях у храмах московського патріархату.

Ельбрус Тадаєв святкує Хрещення Господнє разом з УПЦ МП
Ельбрус Тадаєв святкує Хрещення Господнє разом з УПЦ МП
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ельбрус Тедеєв – український спортсмен (вільна боротьба) та політик осетинського походження, народний депутат від «Партії регіонів», олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України, експрезидент Асоціації спортивної боротьби України. Був одним із тих депутатів, які підписали закон, який передбачав винищення української мови, «диктаторські закони» та Харківські угоди.

«Колись Янукович сказав, що кожен, хто пролив свою кров за Україну – герой. Вони свою теж кров проливають у молитвах. Вони теж герої по-своєму», – заявляв раніше Ельбрус Тедеєв.

Більше світлин зі служби УПЦ МП на Водохреще можна переглянути у галереї.

12 фото
На весь екран
Московський патріархат у Храмі преподобного Сергія Радонезького чудотворця
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як відомо, за новим календарем Водохреще відзначають 6 січня. Раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра перейшла на новоюліанський календар.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

Читайте також: 

Теги: Московська церква в Україні релігія Києво-Печерська лавра водохреща Свято Водохреща церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліворуч - митрополит Іоан (Соколов), на фото праворуч - митрополит Полікарп (Сікорський
Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат
14 сiчня, 15:42
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
28 грудня, 2023, 07:00
Згорів будинок, у якому живе митрополит Банченський Лонгин
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
3 сiчня, 01:50
На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2024: історія, правильна дата, традиції та заборони
5 сiчня, 08:15
Депутатка наголосила, що слід постійно роз'яснювати, що в законі йдеться не про церкву, а про ФСБ
Депутатка б'є на сполох: Московська церква задіяла нову зброю проти України
10 сiчня, 09:53
Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, митрополит Феодосій продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть
Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який підтримав Путіна, скасовано цілодобовий домашній арешт
20 грудня, 2023, 16:36
Свята Варвара і бісівські дрони
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
23 грудня, 2023, 21:20
Після смерті Джошуа визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
9 сiчня, 16:34
Ікону із зображенням Сталіна облили синьою фарбою
Скандальну ікону із зображенням Сталіна у Тбілісі облили фарбою (відео)
10 сiчня, 08:47

Події в Україні

ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували
Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)
РФ вдарила по Україні рідкісною ракетою П-35, яка була виготовлена у 60-х роках (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
32K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
22K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
19K
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
16K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8196
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua