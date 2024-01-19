Прибічники УПЦ МП нині святкують Водохреще: серед вірян кореспондент «Главкома» помітив відомого спортсмена й олімпійського чемпіона

Віряни Московського патріархату прийшли у Києво-Печерську лавру відзначати Водохреще за старим календарем, попри те, що віряни ПЦУ вже відсвяткували Хрещення Господнє 6 січня.

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На територію Нижньої лаври наразі нікого не пускають, тож віряни УПЦ МП прийшли святити воду до Храму преподобного Сергія Радонезького чудотворця. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Зазначимо, що за старим календарем свято відзначають саме 19 січня. Вірянам Московського патріархату не дозволили провести службу на території Нижньої лаври, тож вони прийшли святити воду до Храму преподобного Сергія Радонезького чудотворця.

Прибічники УПЦ МП прийшли на територію Лаври, аби освятити воду фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Московська церква знову навідалася в Лавру фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Священники УПЦ МП зачитали молитву, а згодом у подвір’ї освятили воду. На зібранні було близько сотні людей, які й досі вважають свою віру «єдиною канонічно правильною».

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Московська церква знову господарює у Лаврі фото: kyiv24/news

Цікаво, що до храму Києво-Печерської Лаври прийшов Ельбрус Тедеєв, спортсмен та колишній депутат «Партії регіонів». Його раніше неодноразово помічали на богослужіннях у храмах московського патріархату.

Ельбрус Тадаєв святкує Хрещення Господнє разом з УПЦ МП фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Ельбрус Тедеєв – український спортсмен (вільна боротьба) та політик осетинського походження, народний депутат від «Партії регіонів», олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України, експрезидент Асоціації спортивної боротьби України. Був одним із тих депутатів, які підписали закон, який передбачав винищення української мови, «диктаторські закони» та Харківські угоди. «Колись Янукович сказав, що кожен, хто пролив свою кров за Україну – герой. Вони свою теж кров проливають у молитвах. Вони теж герої по-своєму», – заявляв раніше Ельбрус Тедеєв.

Більше світлин зі служби УПЦ МП на Водохреще можна переглянути у галереї.

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Московський патріархат у Храмі преподобного Сергія Радонезького чудотворця фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Як відомо, за новим календарем Водохреще відзначають 6 січня. Раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра перейшла на новоюліанський календар.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.