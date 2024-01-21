У Києві звершується богослужіння з нагоди ювілею Патріарха Філарета: фото, відео

23 січня патріарх Філарет відзначатиме свій 95-й день народження

Сьогодні у Володимирському соборі в Києві з нагоди 95-ліття предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату – патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета – проходить богослужіння. «Главком» публікує фото і відео з Володимирського собору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

23 січня УПЦ Київського патріархату відзначатиме 95-й день народження патріарха Філарета.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З нагоди ювілею патріарха Філарета в цю неділю, 21 січня, у Свято-Володимирському кафедральному соборі міста Києва (бульвар Т.Шевченка, 20) буде звершена Божественна літургія та подячний молебень», – писала напередодні пресслужба Київської патріархії.

15 фото На весь екран



























У Володимирському соборі в Києві проходить богослужіння з нагоди 95-ліття предстоятеля УПЦ Київського патріархату – патріарха Філарета фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Богослужіння розпочалося о 10:00, його очолив сам ювіляр, патріарх Філарет.

Предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету 23 січня виповниться 95 років колаж: glavcom.ua

Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929, Благодатне, Амвросіївський район) – український православний церковний діяч, архієрей. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарх Київський і всієї Руси-України, із 15 грудня 2018 року носить титул «почесний патріарх» Православної церкви України. Герой України (2019). Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви.

У 1950 році прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитровський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992). Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 виступив поборником відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні. Добився від РПЦ для Української православної церкви прав незалежності і самостійності в управлінні та права широкої автономії.