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У Володимирському соборі пройде богослужіння з нагоди ювілею патріарха Філарета

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Володимирському соборі пройде богослужіння з нагоди ювілею патріарха Філарета
Патріарх Філарет
фото: УПЦ Київського патріархату

Предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету 23 січня виповниться 95 років

З нагоди 95-ліття предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату – патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета – у Києві завтра, 21 січня, пройде богослужіння. Про це повідомила пресслужба Київської патріархії.

23 січня УПЦ Київського патріархату відзначатиме 95-й день народження патріарха Філарета.

«З нагоди ювілею патріарха Філарета в цю неділю, 21 січня, у Свято-Володимирському кафедральному соборі міста Києва (бульвар Т.Шевченка, 20) буде звершена Божественна літургія та подячний молебень», – йдеться в повідомленні.

Богослужіння очолить сам ювіляр, патріарх Філарет. Початок – о 10:00.

Долучитись до молитви також можна буде завдяки онлайн-трансляції на офіційних церковних сторінках в мережі Facebook та на YouTube-каналі:

Предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету 23 січня виповниться 95 років
Предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету 23 січня виповниться 95 років
колаж: glavcom.ua

Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929, Благодатне, Амвросіївський район) – український православний церковний діяч, архієрей. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарх Київський і всієї Руси-України, із 15 грудня 2018 року носить титул «почесний патріарх» Православної церкви України. Герой України (2019). Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви.

У 1950 році прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитровський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992). Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 виступив поборником відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні. Добився від РПЦ для Української православної церкви прав незалежності і самостійності в управлінні та права широкої автономії.

Нагадаємо, що раніше патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкрив VIІ Всесвітній форум українців.

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Теги: церква релігія Українська православна церква Філарет

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Культура

У Володимирському соборі пройде богослужіння з нагоди ювілею патріарха Філарета
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