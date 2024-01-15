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Суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі палац Терещенків на Житомирщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі палац Терещенків на Житомирщині
Палац Терещенка – збудований у 1861 році Адольфом Грохольським, після його смерті перейшов у власність відомого мецената та цукрового промисловця Миколи Терещенка
фото з відкритих джерел

Палац Терещенків у селищі Червоне – це унікальна пам’ятка історії та архітектури Житомирщини

Північно-західний апеляційний господарський суд сьогодні, 15 січня, розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області щодо палацу Терещенків у селищі Червоному та залишив його без змін. Як зазначається – палац має бути повернутий у власність держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури.

Згідно з рішенням суду, УПЦ МП зобов’язана передати палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі.

«МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, палац Терещенків у селищі Червоне – це унікальна пам’ятка історії та архітектури Житомирщини. 

Палац Терещенка – збудований у 1861 році Адольфом Грохольським, після його смерті перейшов у власність відомого мецената та цукрового промисловця Миколи Терещенка. Після приходу більшовиків там облаштували сирітський притулок, а згодом фабрично-заводське училище.

Палац був оточений великим парком, який межував із садами. Їхня загальна площа становила 58 га. В парку росли старі липи, дуби, каштани. Були тут два озера й альтанка на острівці. Перед палацом – декоративні газони. У власності Терещенків, палац знаходився до Жовтневого перевороту 1917 року.

Після перевороту в будівлі знаходився притулок для безпритульних дітей. Проте, являючись свободолюбними, діти розбіглися, а будинок підпалили. Пожежа 1928 року значно пошкодила будівлю й хоча згодом, зовнішній вигляд було відтворено, та інтер'єри було втрачено назавжди.

Через кілька років після здобуття Україною незалежності колишній палац було передано жіночому монастирю Святого Різдва Христового.

Як повідомлялося, наприкінці серпня минулого року Господарський суд Житомирської області ухвалив повернути державі маєток Терещенків у селищі Червоне, який перебував у власності Житомирської єпархії УПЦ МП. 

Теги: суд Московська церква в Україні Мішель Терещенко Житомирщина

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