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    Кличко назвав точну кількість мостів в передаварійному стані

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    Мер Києва Віталій Кличко бідкається, що на ремонт мостів потрібні величезні кошти - Кличко назвав точну кількість мостів в передаварійному стані
    Мер Києва Віталій Кличко бідкається, що на ремонт мостів потрібні величезні кошти
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Це велике фінансове навантаження», - скаржиться міський голова

    У столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

    За його словами, на їх ремонт необхідно мільярди гривень. «Той же Шулявський міст - майже мільярд коштуватиме», - сказав Кличко, зазначивши, що «це велике фінансове навантаження».

    «Нам потрібно будувати школи, дитсадки, дороги, закуповувати новий громадський транспорт, реконструювати парки, сквери… Десятки років гроші не вкладались в інфраструктуру міста, і для мене - великий виклик за дуже короткий термін все змінити», - вказав мер.

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    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

    Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

    Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

    23 червня із 01:00 до 12:00 було повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 

    Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

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