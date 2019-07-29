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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу - Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу
    Фото: Сергей Гринкевич

    До кінця вересня заплановано відновити трамвайний рух по шляхопроводу

    У Києві триває ремонт Борщагівського шляхопроводу.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», роботи у розпалі.

    «Нині головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух!» - зазначили у корпорації.

    Від початку ремонтних робіт – з 22 червня - на двох прольотах шляхопроводу залили плиту під трамвайну колію і під частину проїжджої частини в бік центру. Завезли металоконструкції деформаційних швів. Під мостом почали монтувати тимчасові підтримуючі конструкції під трубопровід, який під тротуарної частиною.

    Також почали завозити нові прогонові балки для заміни найбільш аварійних конструкцій.

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)

    Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    3 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують шляхопровід.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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