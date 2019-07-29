Ремонт Борщагівського шляхопроводу: що зроблено за місяць (фото)



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Ремонт Борщагівського шляхопроводу Фото: Сергей Гринкевич

До кінця вересня заплановано відновити трамвайний рух по шляхопроводу

У Києві триває ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», роботи у розпалі.

«Нині головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух!» - зазначили у корпорації.

Від початку ремонтних робіт – з 22 червня - на двох прольотах шляхопроводу залили плиту під трамвайну колію і під частину проїжджої частини в бік центру. Завезли металоконструкції деформаційних швів. Під мостом почали монтувати тимчасові підтримуючі конструкції під трубопровід, який під тротуарної частиною.

Також почали завозити нові прогонові балки для заміни найбільш аварійних конструкцій.

Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

3 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують шляхопровід.

Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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