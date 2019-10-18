Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Тернопільській області дівчинка випала з автобуса і загинула Фото: Нацполіція

В автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном

Дівчинка випала з рейсового автобуса і загинула в Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області в п'ятницю, 18 жовтня.

«Випала з рейсового автобуса і загинула неповнолітня дитина. Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому, у Підволочиський район, на автобусі Кам'янець-Подільський – Тернопіль», - сказано в повідомленні поліції.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група і бригада швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували в лікарню, але врятувати їй життя не вдалося.

За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.