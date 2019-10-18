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    Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса

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    <span>У Тернопільській області дівчинка випала з автобуса і загинула</span> - Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса
    У Тернопільській області дівчинка випала з автобуса і загинула
    Фото: Нацполіція

    В автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном

    Дівчинка випала з рейсового автобуса і загинула в Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області в п'ятницю, 18 жовтня.

    «Випала з рейсового автобуса і загинула неповнолітня дитина. Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому, у Підволочиський район, на автобусі Кам'янець-Подільський – Тернопіль», - сказано в повідомленні поліції.

    На місце події виїжджали слідчо-оперативна група і бригада швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували в лікарню, але врятувати їй життя не вдалося.

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    Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса
    Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса
    Трагедія на Тернопільщині: дівчинка загинула, випавши з автобуса

    За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.

     

    трагедія діти смерть Тернопіль транспорт
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