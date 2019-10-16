В Ужгороді однорічна дитина впала з п’ятого поверху



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Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві

В Ужгороді з вікна п’ятого поверху впала однорічна дитина.

Трагедія трапилась 15 жовтня близько 17 години на вулиці Оноківській.

Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Як повідомили Mukachevo.net лікарі, стан дитини наразі важкий.

«Стан дитини важкий, досі ризикований, але без погіршення. Багато травм, але дитина живе. Поки що важко щось говорити, але все можливе робиться», - зазначили у лікарні.

Відомо, що мама дитини з тіткою на момент трагедії перебували на кухні.

Наразі встановлюються обставини, за яких дитина могла випасти з вікна.

Нагадаємо, раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.