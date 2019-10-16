В Ужгороді однорічна дитина впала з п’ятого поверху
Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві
В Ужгороді з вікна п’ятого поверху впала однорічна дитина.
Трагедія трапилась 15 жовтня близько 17 години на вулиці Оноківській.
Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві.
Як повідомили Mukachevo.net лікарі, стан дитини наразі важкий.
«Стан дитини важкий, досі ризикований, але без погіршення. Багато травм, але дитина живе. Поки що важко щось говорити, але все можливе робиться», - зазначили у лікарні.
Відомо, що мама дитини з тіткою на момент трагедії перебували на кухні.
Наразі встановлюються обставини, за яких дитина могла випасти з вікна.
Нагадаємо, раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.