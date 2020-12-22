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    У Києві невідомі жорстоко побили представників ЛГБТ (відео)

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    Бійка сталася на Контрактовій площі - У Києві невідомі жорстоко побили представників ЛГБТ (відео)
    Бійка сталася на Контрактовій площі
    Фото: скріншот відео

    На двох представників ЛГБТ напала група невідомих

    На Контрактовій площі в Києві сталася бійка: невідомі побили двох хлопців.

    Потерпілі хлопці – представники ЛГБТ. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Очевидиця розказала, що хлопці намагалися заступитися за дівчину. Але як тільки нападники зрозуміли, що хлопці – гомосексуалісти, почалася бійка.

    Коли стався цей інцидент, не повідомляється.

    Експерти кажуть, що такі випадки стаються все частіше.

    Нагадаємо, у жовтні на фасаді транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган цьогорічного ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!». Планувалося, що захід триватиме 5-11 жовтня.

    Проте, увечері 8 жовтня близько 40 представників Нацкорпусу влаштували під будівлею ТРЦ акцію протесту. На їхню думку, «транслювати ЛГБТ-прапор дискредитує Україну та створює штучний конфлікт всередині українського суспільства». Акція закінчилася традиційним запалюванням фаєрів.

    У зв’язку з цим 9 жовтня ТРЦ «Гулівер» припинив трансляцію прапора ЛГБТ-спільноти.

    Теги: Київ ЛГБТ бійка
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