У Києві невідомі жорстоко побили представників ЛГБТ (відео)

На двох представників ЛГБТ напала група невідомих

На Контрактовій площі в Києві сталася бійка: невідомі побили двох хлопців.

Потерпілі хлопці – представники ЛГБТ. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Очевидиця розказала, що хлопці намагалися заступитися за дівчину. Але як тільки нападники зрозуміли, що хлопці – гомосексуалісти, почалася бійка.

Коли стався цей інцидент, не повідомляється.

Експерти кажуть, що такі випадки стаються все частіше.

Нагадаємо, у жовтні на фасаді транслювався 140-метровий прапор ЛГБТ-спільноти, а на екранах з’являвся слоган цьогорічного ПрайдМісяця «Бути різними добре разом!». Планувалося, що захід триватиме 5-11 жовтня.

Проте, увечері 8 жовтня близько 40 представників Нацкорпусу влаштували під будівлею ТРЦ акцію протесту. На їхню думку, «транслювати ЛГБТ-прапор дискредитує Україну та створює штучний конфлікт всередині українського суспільства». Акція закінчилася традиційним запалюванням фаєрів.

У зв’язку з цим 9 жовтня ТРЦ «Гулівер» припинив трансляцію прапора ЛГБТ-спільноти.