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    На Дарницькій площі була безсонна ніч (відео)

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    Ремонтні роботи на Дарницькій площі і&nbsp;<span>на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе</span> - На Дарницькій площі була безсонна ніч (відео)
    Ремонтні роботи на Дарницькій площі і на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе

    На площі дорожники вкладають верхній шар асфальту

    Ремонтні роботи на Дарницькій площі у Києві ведуться цілодобово.

    У ніч на п’ятницю, 13 вересня, дорожники вкладали верхній шар асфальту. Планували вистелити 4,8 тис. кв. м. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Під час робіт дорожники вимірюють щільність асфальту, а роботи перевіряє незалежна лабораторія, запевняють у Київавтодорі.

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    Як повідомлялося, столична влада планує завершити реконструкцію Дарницької площі до кінця нинішнього дорожнього сезону.

    Крім дорожнього покриття, на Дарницькій площі відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.

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