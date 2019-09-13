На Дарницькій площі була безсонна ніч (відео)



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Ремонтні роботи на Дарницькій площі і на проїзді від проспекту Соборності на Харківське шосе

На площі дорожники вкладають верхній шар асфальту

Ремонтні роботи на Дарницькій площі у Києві ведуться цілодобово.

У ніч на п’ятницю, 13 вересня, дорожники вкладали верхній шар асфальту. Планували вистелити 4,8 тис. кв. м. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Під час робіт дорожники вимірюють щільність асфальту, а роботи перевіряє незалежна лабораторія, запевняють у Київавтодорі.

Як повідомлялося, столична влада планує завершити реконструкцію Дарницької площі до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Крім дорожнього покриття, на Дарницькій площі відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.