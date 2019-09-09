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    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)

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    Зливостоки потребують постійного очищення - Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Зливостоки потребують постійного очищення
    Фото: Київавтодор

    У зливостоки постійно потрапляє сміття і листя дерев

    Гідрослужби комунальної корпорації «Київавтодор» готуються до осінніх дощів заздалегідь. Так, у всіх районах міста очищають зливостоки. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    На шляхах столиці працюють 13 бригад (45 осіб), використовують 22 спецмашини, зокрема, мулососи, МОКи, гідромонітори.

    Як повідомляють дорожники, крім сміття у зливостоки потрапляє листя з дерев, тож навіть ті зливостоки, які прибирали кілька тижнів тому, знову потребують очищення.

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    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)
    Підготовка до осінніх дощів: у Києві дорожники очищують зливостоки (фото)

    Як повідомлялося, під час злив у Києві гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі. 

    Раніше дорожники показали, як очищують зливостоки, щоб уникнути підтоплень.

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    Київ дороги сміття Київавтодор
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