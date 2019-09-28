У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату



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Небезпечний предмет лежав на асфальті 20 метрів від дитячого майданчика

У столиці на подвір'ї одного із житлового будинків Троєщини знайшли предмет схожий на гранату.

Про це повідомляє Інформатор.

Згідно з повідомленням, знахідку виявили на подвір'ї житлового будинку за адресою вулиця Радунська, 9б. Небезпечний предмет лежав на асфальті 20 метрів від дитячого майданчика.

На місце прибули екстрені служби міста, зокрема вибухотехніки. Вони вилучили предмет і передали його на експертизу.

Тільки після детального розгляду стане ясно - бойова це граната або муляж. За зовнішнім виглядом предмет схожий на гранату РГД-5. Однак запал був відсутній.