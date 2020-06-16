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    На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)

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    Рятувальники контролюють обстановку за допомогою дронів - На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)
    Рятувальники контролюють обстановку за допомогою дронів
    Фото: ДСНС

    Під Києвом проведено обстеження місць прогнозованого виникнення пожеж в екосистемах за допомогою квадрокоптера

    Аби попередити ситуації із загорянням торфовищ, на допомогу вогнеборцям Київщини приходять досягнення техніки.

    Так, 16 червня з метою організації своєчасної підготовки до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами у природних екосистемах, рятувальниками Ірпінського міського відділу спільно з начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій оборонно-мобілізаційної роботи Ірпінської міської ради, було проведено обстеження місць прогнозованого виникнення пожеж в екосистемах у місті Ірпінь за допомогою квадрокоптера. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «Території, де розташовані поклади торфу постійно привертають увагу рятувальників, адже є небезпечними в пожежному відношенні. Особливо напружена ситуація виникає у спекотний період з травня по серпень, хоча горіння торфу на виробничих дільницях можливе і упродовж року. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку», - зазначили у ДСНС.

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    На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)
    На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)
    На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)
    На допомогу вогнеборцям Київщини у боротьбі з пожежами прийшли безпілотники (фото)

    Безпілотники активно застосовуються рятувальниками для допомоги і контролю в різних ситуаціях, а також пошуку чи рятуванні людей. Переглядаючи обстановку за допомогою дронів, рятувальники значно заощаджують час, що є дуже ефективно.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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