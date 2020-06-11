На Трухановому острові сталася серйозна пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із настанням спекотного періоду у Києві розпочалися пожежі в екосистемах

Протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі залучалися для гасіння трав’яного настилу у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 10 червня о 14:49 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу на Трухановому острові Трухановому у Дніпровському районі столиці. На місце виклику було направлено особовий склад 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю встановлено, що горить трав’яний настил на площі 200 кв. м. О 15:19 пожежу було локалізовано та о 15:27 повністю ліквідовано.

На пожежі працювали 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

У цей же день о 17:51 надійшло повідомлення про чергову пожежу трав’яного настилу у Дніпровському районі столиці, тільки вже на пр. Броварському, 9. Цього разу було направлено особовий склад 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю встановлено, що горить трав’яний настил на площі 50 м. кв. Вже о 18:20 пожежу було локалізовано та о 18:31 повністю ліквідовано.

На пожежі працювали 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Головне управління ДСНС України у Києві звертається до гостей та мешканців столиці із застереженням, що кинутий недопалок може призвести до масштабних пожеж, а головне – несе у собі загрозу не лише життю та здоров’ю людей, а й небезпеку для флори і фауни.