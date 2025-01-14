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На Київщині 18-річний хлопець потрапив під потяг: деталі трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині 18-річний хлопець потрапив під потяг: деталі трагедії
Потяг сполученням Київ-Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка
фото: поліція Київської області, Facebook

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події

На Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. Вчора, 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця. Про це повідомила поліція Київської області. 

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка, який переходив колії на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись правил безпеки на залізниці. Перед тим як увійти в небезпечну зону, впевнитися у відсутності потяга, стежити за звуковими сигналами.

Нагадаємо, 16 вересня минулого року на Київщині потяг на смерть збив 19-річного хлопця. Подія сталась  близько 17:20 на залізничному переїзді у Вишневому Бучанського району. Як зазначається, юнак переходив залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, коли його збив потяг.

Теги: потяг розслідування поліція транспорт Київщина

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