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У Києві викрито розкрадання понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві викрито розкрадання понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої 
За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги
фото: СБУ

Злочинну оборудку організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення «Київмедспецтрансу» КМДА

Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції ліквідувала ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За результатами комплексних заходів затримано посадовця комунальної організації «Київмедспецтранс» КМДА і чотирьох його спільників, які підозрюються у розкраданні понад 6 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ

За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як встановило розслідування, злочинну оборудку під час воєнного стану організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення «Київмедспецтрансу» КМДА.

Він залучив до схеми трьох директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера. Зокрема, члени організованої групи разом розробили план заволодіння бюджетними грошима, розподілили між собою ролі та чітко дотримувалися злочинного задуму.

За матеріалами справи, посадовець Київмедспецтрансу сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер.

У подальшому підприємці постачали запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн.

Під час розслідування було також з’ясовано, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

На підставі зібраних доказів посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. Правоохоронці зауважують, що посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали заступника міського голови Львівської області та начальницю відділу однієї з міськрад області, які організували корупційну схему. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців. 

Теги: тендер розслідування СБУ Київ корупція в Україні

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