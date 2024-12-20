Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році

Попит на оренду квартир зростав упродовж року, проте літній період став піковим для Одеси

У червні кількість відгуків на оголошення в Одесі зросла на 285%

Попит на оренду квартир зростав упродовж року, проте літній період став піковим для Одеси. Також значний приріст затребуваності зафіксовано у Львові. Про це повідомляє Olx.

У 2024 році кількість активних оголошень про довгострокову оренду скоротилася на 11%, водночас чисельність відгуків на них зросла на 2%. Найбільше мають попит однокімнатні та двокімнатні квартири. Водночас ціна оренди житла зросла на 20%, досягнувши 12 000 грн на місяць.

Подорожчання також зафіксовано для всіх типів житла – одно-, дво- та трикімнатних, у межах від 18% до 24%. У середньому на одне оголошення припадає 11 відгуків, що посилює конкуренцію серед орендарів.

Попит на оренду квартир зростав упродовж року, проте літній період став піковим для Одеси. У червні кількість відгуків на оголошення у місті зросла на 285%, а в липні – на 186% порівняно з аналогічними місяцями 2023 року. Число відгуків на одне оголошення подобової оренди в липні досягло 178, а в серпні – 210. Попри ризики, пов’язані з безпекою, українці прагнули відпочинку біля моря.

Значний приріст попиту також зафіксовано у Львові. У липні 2024 року кількість відгуків на оголошення зросла на 45% порівняно з минулим роком. Експерти пов’язують це з тим, що місто стає популярною зупинкою для українців, які подорожують за кордон.

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року.