Названо головні критерії оренди житла для українців

Вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного

За січень-жовтень 2024 року попит на оренду житла зріс на 8.4% порівняно з 2023 роком. Водночас потреба винайняти житло на добу підвищилася на 19.3% за аналогічний період. Про це повідомляє Olx.

У 2024 році попит на оренду житла зріс у зв'язку із міграцією/евакуацією українців із прифронтових територій до відносно безпечніших міст, переїздами через роботу, потребою в окремому житлі або зміною умов проживання. Пік інтересу до оренди припав на серпень, коли студенти готуються до нового навчального року.

Головними критеріями серед орендарів були:

ціна,

район,

близькість до зупинок транспорту або роботи,

наявність додаткового живлення,

поверх розташування квартири,

автономне опалення,

доступ до бомбосховища.

До того ж вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного, де відбулося зниження на 5%. Водночас у Чернігові, Херсоні, Запоріжжі та Харкові ціни залишилися на рівні 2023 року.

Ужгород є лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири. З минулого року ціна у місті зросла ще на 28% та перевищила вартість у Києві та Львові. Також ціни значно зросли у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).

У сегменті двокімнатних квартир зростання цін відбулося серед усіх обласних центрів, окрім Запоріжжя (-14%). Лідером стали Суми (+60%). Ужгород (+25%) посів друге місце після Києва за вартістю оренди двокімнатних квартир, витіснивши Львів.

На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу вартість – 50 000 грн зі зростанням ціни на 39% у 2024 році, на другому місці знову Ужгород, де ціна зросла на 38%, на третьому – Львів. Також значно збільшились вартості ціни в Одесі (+72%) та Сумах (+120%). У решті обласних центрів ціни зросли в межах 20-40%.

Також зазначається, що у 2024 році за період січень-жовтень попит на подобову оренду зріс на 19.3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Основними причинами є: внутрішній туризм, відрядження, потреба у житлі захисників і захисниць та зустрічі з рідними в різних містах.

Кількість оголошень на подобову оренду квартир по Україні залишилася незмінною, натомість число відгуків зросло на 8%, а ціна на 6%. Вартість зросла в багатьох обласних центрах, хоча в окремих містах залишилася на рівні 2023 року. Найбільше зростання зафіксовано в Сумах (+13%), Полтаві (+13%), Черкасах (+11%) та Харкові (+10%). Це переважно міста поблизу лінії фронту, які стають місцем зустрічей для рідних.

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року.