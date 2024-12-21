Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Названо головні критерії оренди житла для українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо головні критерії оренди житла для українців
На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу вартість
фото з відкритих джерел

Вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного

За січень-жовтень 2024 року попит на оренду житла зріс на 8.4% порівняно з 2023 роком. Водночас потреба винайняти житло на добу підвищилася на 19.3% за аналогічний період. Про це повідомляє Olx.

У 2024 році попит на оренду житла зріс у зв'язку із міграцією/евакуацією українців із прифронтових територій до відносно безпечніших міст, переїздами через роботу, потребою в окремому житлі або зміною умов проживання. Пік інтересу до оренди припав на серпень, коли студенти готуються до нового навчального року.

Названо головні критерії оренди житла для українців фото 1

Головними критеріями серед орендарів були:

  • ціна,
  • район,
  • близькість до зупинок транспорту або роботи,
  • наявність додаткового живлення,
  • поверх розташування квартири,
  • автономне опалення,
  • доступ до бомбосховища.

До того ж вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного, де відбулося зниження на 5%. Водночас у Чернігові, Херсоні, Запоріжжі та Харкові ціни залишилися на рівні 2023 року.

Ужгород є лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири. З минулого року ціна у місті зросла ще на 28% та перевищила вартість у Києві та Львові. Також ціни значно зросли у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%). 

Названо головні критерії оренди житла для українців фото 2

У сегменті двокімнатних квартир зростання цін відбулося серед усіх обласних центрів, окрім Запоріжжя (-14%). Лідером стали Суми (+60%). Ужгород (+25%) посів друге місце після Києва за вартістю оренди двокімнатних квартир, витіснивши Львів.

Названо головні критерії оренди житла для українців фото 3

На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу вартість – 50 000 грн зі зростанням ціни на 39% у 2024 році, на другому місці знову Ужгород, де ціна зросла на 38%, на третьому – Львів. Також значно збільшились вартості ціни в Одесі (+72%) та Сумах (+120%). У решті обласних центрів ціни зросли в межах 20-40%.

Названо головні критерії оренди житла для українців фото 4

Також зазначається, що у 2024 році за період січень-жовтень попит на подобову оренду зріс на 19.3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Основними причинами є: внутрішній туризм, відрядження, потреба у житлі захисників і захисниць та зустрічі з рідними в різних містах.

Названо головні критерії оренди житла для українців фото 5

Кількість оголошень на подобову оренду квартир по Україні залишилася незмінною, натомість число відгуків зросло на 8%, а ціна на 6%. Вартість зросла в багатьох обласних центрах, хоча в окремих містах залишилася на рівні 2023 року. Найбільше зростання зафіксовано в Сумах (+13%), Полтаві (+13%), Черкасах (+11%) та Харкові (+10%). Це переважно міста поблизу лінії фронту, які стають місцем зустрічей для рідних.

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року. 

Читайте також:

Теги: Харків Рівне Ужгород житло бомбосховища опалення туризм студенти Львів гроші нерухомість Київ Запоріжжя квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія стикається з зростаючими витратами через перевантажену електромережу
Британія викидає «мільярди на вітер» через простій електростанцій
6 грудня, 03:34
У Києві пролунали вибухи
У Києві під час тривоги пролунали вибухи
19 листопада, 04:28
У Польщі будуть інші правила оренди житла
Польща на вимогу ЄС змінить умови оренди житла
20 листопада, 12:45
Фото ілюстративне
У Києві стався машстабний витік на водопровідній мережі, рух транспорту обмежено
30 листопада, 09:40
Уже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми
1 грудня, 16:59
Вже відомо, що дев'ять людей в Запоріжжі загинули, сімнадцять поранені, зокрема двоє дітей
Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
6 грудня, 21:16
Захисник виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ
Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця
13 грудня, 09:00
Найбільше випадків евтаназії зафіксували у провінції Квебек
У Канаді кожна двадцята смерть у 2023 році була через евтаназію
14 грудня, 02:52
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств
У Києві та області очікується погіршення погодніх умов
15 грудня, 14:55

Особисті фінанси

Названо головні критерії оренди житла для українців
Названо головні критерії оренди житла для українців
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році
Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін
Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін
Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців
Мінімальна пенсія у 2025 році: які виплати очікують на українців
Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму
Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму
Підвищення податків. Скільки ФОПів закрилося після підписання закону
Підвищення податків. Скільки ФОПів закрилося після підписання закону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
88K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
46K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
34K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua