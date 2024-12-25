Агентку ФСБ засуджено до 15 років за зйомки обстрілів Миколаївщини для росТБ

Співробітники Служби безпеки затримали агентку за місцем її проживання та вилучили телефон із доказами співпраці з РФ

Фігурантка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва, який переховується в Донецьку

В Україні викрито та засуджено до 15 років в’язниці жінку, яка була завербована ФСБ та знімала на камеру вибухи на Миколаївщині після російських ударів, згодом відеоматеріали використовувались для сюжетів кремлівського пропагандистського видання РІА «Новости». Про це повідомило СБУ.

«За матеріалами слідства, жінка знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з рупорів Кремля – РІА «Новости», – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурантка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий» ), який переховується в Донецьку та працює під прикриттям видання РІА «Новости», контрольованого ФСБ.

Як повідомляють у СБУ, з отриманих відеофайлів Лебедєв монтував фейкові сюжети для кремлівського інформаційного ресурсу, у яких намагався дискредитувати Сили оборони перед міжнародною аудиторією.

Співробітники Служби безпеки затримали агентку ще в серпні 2023 року за місцем її проживання та вилучили телефон із доказами співпраці з РФ. Суд визнав зловмисницю винною в державній зраді під час воєнного стану й присудив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях. За даними слідства, агентом керував відомий блогер з окупованого Донбасу Сергій Лебедєв. Йому пред'явлено обвинувачення у державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

Окрім цього, Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада цього року. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Як повідомлялося, правоохоронці знешкодили у Харкові оперативно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка підірвала авто з українським військовослужбовцем і готувала нові теракти.

До слова, у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови.