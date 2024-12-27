НАБУ взялося за ексзаступника прокурора Одещини після розслідування щодо майна в Дубаї

Перевірку декларації Корнілова за 2022 рік вже провели у Національному агентстві з питань протидії корупції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного декларування недостовірної інформації колишнім заступником прокурора Одеської області Олегом Корніловим. В основу справи, зокрема, лягли факти з розслідування проєкту «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь НАБУ.

Перед цим перевірку декларації Корнілова за 2022 рік провели у Національному агентстві з питань протидії корупції і за результатами направили обґрунтований висновок за ознаками недостовірних відомостей в НАБУ.

«Відомості, оприлюднені у програмі журналістських розслідувань «Схеми» щодо активів, зокрема, об’єктів нерухомості колишнього начальника управління прокуратури Одеської області, є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому детективами НАБУ 20.12.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації)», – йдеться у відповіді пресслужби антикорупційного бюро.

Раніше на сайті НАЗК з’явилось повідомлення про завершення перевірки декларації Корнілова, за результатами якої у відомстві склали висновок і опублікували його на офіційному сайті. Зокрема, в Нацагентстві підтвердили наявність в нього незадекларованої нерухомості у Дубаї, про яке раніше розповіли «Схеми».

«Під час проведення перевірки Національним агентством встановлено, що суб’єкт декларування володіє нерухомістю, розташованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, що підтверджуються відомостями офіційного земельного реєстру Дубаю», – йдеться у результатах перевірки НАЗК.

У розслідуванні «Схем» «Dubai Unlocked. Українські нардепи, судді, прокурори у відставці та дубайське майно на десятки мільйонів доларів», опублікованому у травні 2024-го року, йшлося про майно Корнілова на суму понад 400 тисяч доларів США, а саме двох квартир у Jumeirah Bay X1 Tower, які він придбав протягом 2011-2012 років, та готельного номеру у Aykon City-Tower B, власником якого Корнілов став у 2016 році. Вказані квартири експрокурор здавав в оренду з 2014 року – про що свідчать дані транзакцій з державного реєстру Дубаю, які є у розпорядженні журналістів. Сукупно йому вдалося заробити на такій діяльності понад 100 тисяч доларів США.

У 2020 році Корнілов спочатку продав одну квартиру, а згодом і другу, це сталось у 2023 році. За них загалом він отримав понад 250 тисяч доларів США. Станом на грудень 2024 року, Корнілов все ще є власником готельного номеру, який придбав за 210 тисяч доларів США.

На запитання журналістів про нерухомість в Дубаї, сам Корнілов заявив: «У мене немає квартир там», а після уточнення, що ці дані підтверджуються офіційним реєстром країни, поклав слухавку і на подальші дзвінки та повідомлення не відповів.

Крім цього, НАЗК також встановило, що одеський експрокурор не вказав у декларації грошові активи, доходи, корпоративні права, вартість транспортних засобів на суму понад 2 мільйони гривень. За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок за ознаками ч.1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило його до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Олег Корнілов був заступником головного прокурора Одещини, після того перейшов на посаду заступника начальника слідчого управління обласної прокуратури, а ще пізніше став і керівником підрозділу. Але у 2014 році, після Революції гідності, був люстрований – його звільнили з посади відповідно до закону «Про очищення влади». Корнілов подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на прокуратуру, щоб його поновили на роботі з виплатою зарплати за період «вимушеного прогулу» та зняли 10-річну заборону обіймати посади.

В 2020 році Одеський окружний адмінсуд ухвалив рішення відновити його на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області, а через рік місцевий апеляційний адмінсуд остаточно це рішення закріпив. Йому також виплатили понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за «вимушений прогул» з 2014 року. Після поновлення Олег Корнілов залишався на посаді трохи більше року, у серпні 2022 року звільнився «за власним бажанням».

«Dubai Unlocked» — це міжнародний проєкт, в основі якого лежить масив даних про власників нерухомості в Дубаї, який отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS). Ці дані згодом передали норвезькому фінансовому виданню E24 і Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який скоординував роботу понад 70 медіа з усього світу.

«Схеми» також знайшли майно родин чинних і колишніх посадовців в Дубаї, серед яких – міністр екології часів Януковича Микола Злочевський, а також з’ясували, що колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський придбав у Дубаї нерухомість разом із бізнесменом, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизами.

У листопаді 2024 року, базуючись на даних з дубайського витоку, «Схеми» опублікували розслідування про те, що донька та племінник народного депутата «Слуги народу» з оборонного комітету Геннадія Касая вже під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад один мільйон доларів.

Нагадаємо, родичі колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів мають елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість знахідок – становить близько $30 млн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»). Зокрема, у розслідуванні йдеться про ексміністра екології Миколи Злочевського, колишнього президента і народного депутата «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну «ЄДАПС» та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Раніше повідомлялося, що ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.