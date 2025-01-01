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Поліція ліквідувала водія автівки, яка в'їхала у натовп у Новому Орлеані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Поліція ліквідувала водія автівки, яка в'їхала у натовп у Новому Орлеані
Поліція працює на місці інциденту
фото: AP

Унаслідок інциденту щонайменше 35 людей були поранені, відомо про десяток загиблих

Чоловік, який в'їхав у натовп у Новому Орлеані був застрелений поліцейськими, коли вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою. Про це повідомляє ABC News.

За словами правоохоронців, підозрюваний не лише їхав на великій швидкості, але й стріляв з пістолета, коли збивав людей.

Мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвав інцидент «терористичною атакою». Натомість ФБР заявило, що поки рано говорити про теракт. 

До моменту закінчення перестрілки щонайменше 35 людей були поранені, повідомили поліція Нового Орлеана і міська влада. «Він був одержимий ідеєю влаштувати криваву бійню, яку він влаштував», – заявила на пресконференції начальниця поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік.

Президент Байден був поінформований про напад. «ФБР вже перебуває на місці, надаючи підтримку місцевим правоохоронним органам у розслідуванні, і президент буде продовжувати отримувати інформацію протягом дня», – йдеться в заяві Білого дому.

У ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

До слова, увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм. Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України

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Теги: стрілянина вбивство автомобіль теракти в США США поліція

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