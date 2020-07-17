  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як столична влада планує відремонтувати Майдан і Хрещатик

    • Розсилка
    Роботи заплановані на наступний рік - Як столична влада планує відремонтувати Майдан і Хрещатик
    Роботи заплановані на наступний рік

    На Майдані Незалежності планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення та здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi

    Головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати. Про це зазначив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

    «Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів», – зазначив Кличко.
    За словами міського голови, на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. Здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi, а також – облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

    «Це – плани. Як я сказав, проект капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки», - підкреслив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станцію метро «Лісова» у Києві реконструюють та надбудують надземний пішохідний перехід з примиканням до торгово-розважального центру. 

    Читайте також:
    Віталій Кличко метро реконструкція Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ