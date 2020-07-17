Як столична влада планує відремонтувати Майдан і Хрещатик



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Роботи заплановані на наступний рік

На Майдані Незалежності планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення та здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi

Головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати. Про це зазначив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

«Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів», – зазначив Кличко.

За словами міського голови, на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. Здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi, а також – облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

«Це – плани. Як я сказав, проект капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станцію метро «Лісова» у Києві реконструюють та надбудують надземний пішохідний перехід з примиканням до торгово-розважального центру.