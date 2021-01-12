Хрещатик готується до масштабної реконструкції: що буде зроблено

Зовнішній вигляд Хрещатика повністю оновиться

У 2021 році столична влада планує здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці Києва – Хрещатика. Наразі триває проектування оновлення цих об'єктів.

Над проектом ремонту Хрещатика працює Інститут «Київдормістпроект».

Як повідомили розробники, проект передбачає роботи на ділянці від Європейської площі (стик бруківки та асфальту) до Бессарабської площі (до радіусу заокруглення примикання бульвару Тараса Шевченка), що складає 1,165 км.

Планується неповна конструкція дорожнього одягу вулиці та капітальний ремонт існуючих тротуарів, облаштування велодоріжок, капітальний ремонт інженерних мереж в частині камер та колодязів на них із заміною плит на важкі з застосуванням люків із запірними пристроями. Будуть замінені дощова каналізація та електричні мережі та світлофори.

Для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачається:

ремонт фонтанів,

заміна пошкоджених зелених насаджень,

тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності.