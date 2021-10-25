У Києві Infinitі врізався у відбійник і вилетів з дороги (фото)

Після ДТП водій та пасажири авто втекли з місця аварії

24 жовтня на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва позашляховик врізався у відбійник. Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо».

Водій автомобіля Infinitі не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Від удару позашляховик вилетів на зелену зону.

Очевидці автопригоди розповіли поліцейським, що після зіткнення група людей пересіла з автомобіля Infinitі в інший транспортний засіб і залишила місце ДТП.

Правоохоронці зв’язалися із власником автівки та повідомили про аварію. Відомо, що чоловік був напрочуд спокійним. Спочатку припустив, що його машину викрали, але згодом сказав, що за кермом була його дружина, яка після зіткнення викликала «швидку» та поїхала до лікарні. Однак медики розповіли, що нікого не шпиталізували з місця автопригоди. Це також підтвердив один із очевидців.

На місці події працювали поліцейські, які встановлять всі деталі та обставини інциденту.

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