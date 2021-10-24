На Херсонщині неповнолітній водій «влетів» у дерево, троє загиблих

В салоні авто перебували односельці водія віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець села Нова Калуга

На Херсонщині 15-річний водій врізався в дерево. В результаті зіткнення він та троє його пасажирів загинули на місці події. Ще двоє пасажирів травмувалися. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

«Сьогодні, 24 жовтня, близько 00:40, на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В результаті зіткнення автомобіля «Volkswagen Touareg» з деревом, водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цієї ж автівки – отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі встановлюються всі обставини автопригоди», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці автопригоди поліціянти попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка.

«Також в салоні автомобіля перебували односельці керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець села Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травми різного ступеню тяжкості», – зазначається в повідомленні.

В поліції повідомили, що подія кваліфікується за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 21 жовтня на Столичному шосе, 27 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.

Нагадаємо, у Києві, 23 жовтня, на Нивках сталася серйозна ДТП. Авто на пішохідному переході збило двох пішоходів.