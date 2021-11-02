На Київщині через коронавірус закрилися три дитсадки

Працівники садочка та діти на самоізоляції через виявлені випадки коронавірусу

Наразі в Київській області вакциновано 90,1% працівників освітніх закладів

Три дитячі садочки Бишівської, Калинівської та Калитянської територіальних громад Київської області не працюють через те, що знаходяться на самоізоляції через коронавірус. Про це 2 листопада повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Три садочки Київщини на самоізоляції через коронавірус. Ще 9 садочків не працюють через те, що в них тривають капітальні ремонти, 17 закладів дошкільної освіти у складі навчально-виховних комплексів знаходяться на канікулах. Решта працюють у звичному режимі», – зазначив Володін.

«Прошу всіх освітян активніше вакцинуватися, щоб захистити своє здоров’я від коронавірусу та якнайшвидше повернутися до нормального режиму роботи», – підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, з 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема, області заборонена робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

З 2 листопада в Київській області запроваджено посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Наразі щеплення в регіоні отримали понад 599 тис. осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тис. жителів. При цьому в Київській області вакциновано 95,8% працівників медичних закладів і 90,1% працівників освітніх закладів.