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    На Київщині через коронавірус закрилися три дитсадки

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    Працівники садочка та діти на самоізоляції через виявлені випадки коронавірусу - На Київщині через коронавірус закрилися три дитсадки
    Працівники садочка та діти на самоізоляції через виявлені випадки коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Наразі в Київській області вакциновано 90,1% працівників освітніх закладів

    Три дитячі садочки Бишівської, Калинівської та Калитянської територіальних громад Київської області не працюють через те, що знаходяться на самоізоляції через коронавірус. Про це 2 листопада повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Три садочки Київщини на самоізоляції через коронавірус. Ще 9 садочків не працюють через те, що в них тривають капітальні ремонти, 17 закладів дошкільної освіти у складі навчально-виховних комплексів знаходяться на канікулах. Решта працюють у звичному режимі», – зазначив Володін.

    «Прошу всіх освітян активніше вакцинуватися, щоб захистити своє здоров’я від коронавірусу та якнайшвидше повернутися до нормального режиму роботи», – підкреслив голова ОДА.

    Нагадаємо, з 30 жовтня на Київщині почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Зокрема, області заборонена робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

    З 2 листопада в Київській області запроваджено посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

    Наразі щеплення в регіоні отримали понад 599 тис. осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тис. жителів. При цьому в Київській області вакциновано 95,8% працівників медичних закладів і 90,1% працівників освітніх закладів.

    Теги: Київщина карантин дитячий садок коронавірус
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    На Київщині через коронавірус закрилися три дитсадки