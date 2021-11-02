На одному з найстаріших ринків Києва відкрився пункт вакцинації

Пункт вакцинації на Житньому ринку працюватиме три дні на тиждень

З 2 листопада на Житньому ринку розпочав свою роботу пункт масової вакцинації від коронавірусу.

Пункт розгорнули на першому поверсі біля головного входу на ринок. Там працюють медики Подільського району, повідомляє «Вечірній Київ».

Наявні вакцини:

Pfizer-BioNTech,

CoronaVac.

Графік роботи:

вівторок, середа, п’ятниця з 11:00 до 16:00.

Вакцинація проводиться особам старше 18 років.

При собі необхідно мати документи: паспорт та ідентифікаційний код

Адреса: вулиця Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося, за минулий тиждень у столиці було здійснено 193,5 тисяч щеплень, а від початку вакцинальної кампанії – майже 2,3 млн щеплень.

На сьогодні у Києві діють:

148 пунктів щеплення,

21 мінівакцинальний центр,

Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ,

53 мобільні бригади,

понад три десятки тимчасових вакцинальних пунктів у торговельно-розважальних центрах і Центрах надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

1 листопада в Києві спостерігалися величезні черги до пунктів вакцинації від Covid-19.



